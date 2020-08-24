«Хочу остаться честным по отношению к себе»: экономический журналист СТВ уволился с работы

Сергей Савицкий уволился с гостелеканала СТВ. Фото: соцсети.

Об уходе с государственного телеканала сообщил еще один белорусский журналист. Сергей Савицкий, экономический журналист СТВ, написал об уходе со Столичного телевидения в личном аккаунте в Facebook.

- Ну вот и всё! Просто хочу остаться честным по отношению, в первую очередь, к самому себе, - подписал Савицкий опубликованное фото, на котором он с трудовой книжкой с «погоней» (Прим.: образца 1993 - 1995 годов) в руках.

Сергей Савицкий: "Ну вот и всё! Просто хочу остаться честным по отношению, в первую очередь, к самому себе". Фото: соцсети.

Под постом набралось более 90 комментариев от пользователей сети, и подавляющее большинство - со словами благодарности и поддержкой.

Но одна девушка решила, что увольнение с гостелеканала - это не лучшая идея Савицкого: «А жить за что? Кушать за что? Вот так уволится чей-нибудь папа и дети голодные». Девушку комментаторы не поддержали, напомнив, что работу можно найти и другую, а сейчас много фондов, которые готовы поддержать, пока белорусы ищут работу.

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