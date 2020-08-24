В Витебске 13-летнему подростку поездом ампутировало ногу

Дети играли рядом с железнодорожным полотном и один мальчик пострадал. Фото: СК.

О ЧП, которое произошло в областном городе, пресс-служба Следственного комитета сообщила в официальном Telegram-канале.

Как рассказали в СК, несчастный случай произошел днем в понедельник, 24 августа. В тот день компания детей играла рядом с железной дорогой и один из мальчишек решил прокатиться на движущемся поезде.

- Играя, 13-летний подросток попробовал запрыгнуть на подножку вагона движущегося поезда. В итоге школьник не удержался на подножке. Он неудачно упал под поезд, получив травматическую ампутацию поездом части ноги, - прокомментировали в пресс-службе.

Также уточняется, что пострадавшего подростка госпитализировали, его жизни сейчас ничего не угрожает. ЧП расследует следственная группа.

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