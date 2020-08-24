Миноброны: Привести ряд частей в высшую степень боевой готовности, призвать военнослужащих запаса

Миноброны продолжает проверку боевой готовности белорусской армии. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

О том, что в Минобороны намерены призвать на службу военнослужащих из запаса, сообщила пресс-служба Минобороны в официальном Telegram-канале.

С понедельника, 24 августа в Вооруженных Силах Беларуси приступили к третьему этапу комплексной проверки боевой готовности. Такое распоряжение отдал Министр обороны, проверка проводится под руководством начальника Генштаба ВС.

- Оценить способность и готовность воинских частей, выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, как в дневное, так и в ночное время. А кроме того - совершенствовать боевую выучку войск, - сообщили в пресс-службе цель масштабной проверки белорусской армии.

Как уточнили в Минобороны во время третьего этапа проверки армии будут приведены в высшую степень боевой готовности отдельные воинские части, в том числе, с призывом военнослужащих из запаса.

- Проверку завершит проведение тактического учения, - резюмировали в ведомстве.

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