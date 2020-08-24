Фотофакт. В Минске на площади Независимости 24 августа снова задерживали протестующих

24 августа в Минске задержали несколько человек из числа мирных демонстрантов. Фото: tut.by.

В понедельник, 24 августа, в Минске и других городах Беларуси, хоть и не так масштабно, как на прошедших выходных, но продолжились мирные акции протестов.

В белорусской столице массово митингующие собрались на площади Независимости, после 19.00 часов произошло несколько задержаний, сообщил tut.by.

По информации журналистов, молодые люди, которых задержали правоохранители, хотели организовать на площади «открытый микрофон». Как видно на видео, задержание проводили силовики: в черной легкой форме и черных беретах. Задержанных они препроводили до припаркованного на проспекте темного тонированного микроавтобуса, одного мужчину им пришлось буквально внести в бус.

Также сообщали, что в этот день произошло несколько задержаний в Гродно, где председателем облисполкома недавно был назначен экс-глава Минздрава Владимир Караник.

Ранее «Комсомолка» также сообщала о том, что в СК вызывали для допроса Светлану Алексиевич, члена президиума Координационного совета и нобелевского лауреата, а также других членов совета.

Позже БелаПАН сообщило, что члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса, сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольгу Ковалькову доставили в ЦИП на Окрестина. Вместе с ней был задержан и другой лидер совета, лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский. На 21.00 часов 24 августа не было доподлинно известно, где он находится, по некоторой информации Дылевский так же был на Окрестина.

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