У границ Беларуси вдвое увеличилась интенсивность полетов разведывательной авиации

Также Булавко подчеркнул, что те действа, которые происходят сейчас на сопредельных территориях, «вызывают некоторую настороженность». Скрин видео: ctv.by

24 августа заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе Минобороны Анатолий Булавко в эфире телеканала СТВ заявил, что на сопредельных Беларуси территориях более чем в два раза увеличилась интенсивность полетов разведывательной авиации.

«Это заметно даже невооруженным взглядом, хотя бы по количеству самолетовылетов, которые на сопредельных территориях осуществляются», - отметил идеолог в своем комментарии телеканалу. - «Можно прикрыть проходящими там учениями. Но интенсивность полетов разведывательной авиации увеличилась больше чем в два раза».

Также Булавко подчеркнул, что те действа, которые происходят сейчас на сопредельных территориях, «вызывают некоторую настороженность». «Вместе с тем, мы готовы к любым неожиданностям», - продолжил представитель Минобороны.

Все же замкомандующего не отрицает, что повышенный интерес к Беларуси «несколько напрягает». «Все-таки по каждым полетам мы реагируем, сопровождаем, контролируем воздушное пространство», - отметил Булавко.

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По информации Минобороны, зонд с «антигосударственной символикой» запустили на территорию Беларуси со стороны Литвы (подробности).