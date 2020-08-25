Сотрудник МИД, который вышел на пикет, уволен по статье

Как сказал сам Казаченок, уволен он по статье 42 Трудового кодекса «в связи с грубым нарушением трудовых обязанностей». Обстоятельства увольнения Елены Копаневой неизвестны. Скрин видео: tut.by

Сотрудник центрального аппарата МИД, начальник историко-архивного отделения Вячеслав Казаченок, вышедший на одиночный пикет у здания министерства в знак протеста против действий властей, уволен. Поддержавшая его коллега, замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева, также уволена, пишет TUT.by.

Как сказал сам Казаченок, уволен он по статье 42 Трудового кодекса «в связи с грубым нарушением трудовых обязанностей». Обстоятельства увольнения Елены Копаневой неизвестны.

Как мы сообщали ранее, 17 августа в свой обеденный перерыв на ступени МИД на пикет вышел сотрудник центрального аппарата МИД, начальник историко-архивного отделения Вячеслав Казаченок, чтобы высказать свою позицию по ситуации в Беларуси. К нему присоединилась Копанева. Они держали чистые листы бумаги. О намерении провести пикет Казаченок предупредил коллег. Сразу после этого главой МИД Владимиром Макеем было проведено общее собрание. На нем он заявил, что если кто-то из сотрудников не согласны с политикой государства, которому давали присягу, то им стоит уволиться.

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Об этом корреспондент Сергей Савицкий сообщил в своем Facebook (подробности).