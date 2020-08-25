Министр Карпенко призвал прекратить буллинг учителей

На 24 августа для 96% учреждений общего среднего образования подписаны паспорта готовности. Оставшиеся получат соответствующие сертификаты в ближайшие дни Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министр образования Игорь Карпенко подчеркнул, что любое учреждения образования не поле политических баталий. Каждый имеет право на свою точку зрения, которую он по-своему выразил на выборах президента Беларуси. Министр призвал не устраивать столкновение мнений. Главное, чтобы ребенок пришел в школу и имел равный доступ к качественному образованию и социальным гарантиям, которые наше государство предоставляет детям и подросткам, сообщает БелТА.

Карпенко призвал общество прекратить буллинг учителей. «Давайте успокоимся, отбросим эмоции. Важно, чтобы дети могли спокойно прийти в школу и получать знания. Тем более, непростой была последняя четверть прошлого учебного года. Нужно посмотреть, насколько усвоены материалы. Может быть, что-то нужно повторить, уточнить дополнительно, чтобы сформировать систему знаний. Начнем учебный год без раскачки, - сказал Игорь Карпенко. - Школы, учителя готовы. Мы ждем понимания родителей, чтобы совместными усилиями развивать наших детей, обучать их и воспитывать».

Подготовка к новому учебному году практически завершена в Беларуси. На 24 августа для 96% учреждений общего среднего образования подписаны паспорта готовности. Оставшиеся получат соответствующие сертификаты в ближайшие дни. В преддверии 1 сентября, где необходимо, проведены текущие и капитальные ремонты, укреплена материально-техническая база.

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