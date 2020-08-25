Минобороны объявило о призыве военнослужащих запаса

Началась проверка боеготовности Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С 24 августа в Беларуси проводится третий этап комплексной проверки боеготовности Вооруженных сил - такое распоряжение подписал министр обороны Виктор Хренин. Как пишет БелТА, целью проверки является оценка способности и готовности армейских частей «выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью, а также совершенствование боевой выучки войск».

Отмечается, что в рамках третьего этапа проверки предусмотрено приведение некоторых воинских частей в высшую степень боеготовности с призывом военнослужащих из запаса. По распоряжению министра обороны Виктора Хренина, инспекцию отдельных частей проведет начальник Генерального штаба Вооруженных сил Александр Вольфович. В целом проверка завершится проведением тактического учения.

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