ДТП в Гомельском районе: есть погибшие, в том числе шестилетний ребенок

Фото: пресс-служба МВД

Три человека погибли в результате тяжелого ДТП, случившегося около 21.00 24 августа в Гомельском районе. Сообщение об этом размещено в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.

По уточненным данным, около 20.45 24 августа на 418 километре трассы М-8 «Граница РФ - Витебск - Гомель - граница Украины» произошло лобовое столкновение двух автомобилей: «Мицубиси» (за рулем находился 33-летний водитель) и «Тойота» (ею управлял 32-летний мужчина).

В результате произошедшего ДТП погибли три человека. Двое - пассажиры «Тойоты»: ребенок шести лет и 32-летняя женщина. Находившаяся в «Мицубиси» 59-летняя пассажирка также скончалась. Пять человек, в том числе трое детей-пассажиров «Мицубиси» в возрасте 12, 9 и 4 лет и двое водителей, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Подчеркивается, что все несовершеннолетние перевозились в специальных детских удерживающих устройствах.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело, обстоятельства ДТП устанавливаются.

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