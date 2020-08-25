Владимир Караник рассказал о своих первоочередных планах на посту губернатора Гродненской области

Новый глава Гродненского облисполкома и экс-министр здравоохранения Владимир Караник. Фото: БелТА

Глава Администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко официально представил активу Гродненской области Владимира Караника в качестве нового руководителя региона. В присутствии руководителей районов, депутатов и директоров ведущих предприятий Владимир Караник получил удостоверение председателя облисполкома.

Игорь Сергеенко высоко оценил деятельности Владимира Караника на предыдущей должности - в качестве главы Министерства здравоохранения.

- На протяжении этого периода я практически каждый день видел его работу и работу его коллектива: с каким упорством, не жалея ни сил, ни времени, они решали поставленные задачи на территории всей страны. Владимир Степанович нацелен на активную работу, знает кадры региона и, я уверен, будет продолжать традиции, уже заложенные в области, способствовать дальнейшему развитию Гродненщины, - приводит слова Игоря Сергеенко «Гродненская правда».

Также глава Администрации президента тезисно определил ряд основных задач, которые поставлены перед новым руководителем Гродненского облисполкома.

Основное - повысить темпы социально-экономического развития Гродненщины, которая является одним из лидеров в сельском хозяйстве и ряде других отраслей. Помимо этого, Владимир Караник должен продолжать контроль общественно-политической обстановки в области.

В свою очередь, Владимир Караник заявил о том, что в ближайшее время, буквально в течение двух недель, он планирует встретиться с руководством и коллективами предприятий Гродненской области с тем, чтобы выяснить, какая им нужна поддержка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22 августа во время встречи с областными депутатами в Гродно Александр Лукашенко назначил министра здравоохранения Владимира Караника губернатором Гродненской области (далее - здесь)