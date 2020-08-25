Валютные торги 25 августа: доллар - плюс 4,7 копейки, евро подорожал сразу больше, чем на 5 копеек. Российский рубль не отстает - плюс 5,89 копейки

Белорусский рубль дешевеет на торгах Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Волнения на валютном рынке приобретают, кажется, все более значимые масштабы. На торгах 25 августа белорусский рубль продолжил свое падение. На старте торгов доллар сразу подорожал, ни много ни мало, на 4,7 копейки. Около 11 утра актуальный курс доллара - 2,6021 рубля. Евро также установил очередной рекорд: европейская валюта подорожала сегодня сразу на 5,18 копейки. Текущий курс - 3,0708. Сто российских рублей торгуются на уровне 3,4942 рубля (плюс сразу 5,89 копейки). Торги завершатся около часа дня.

Напомним, что в минувший понедельник, 24 августа, все три валюты корзины также подорожали. Американский доллар прибавил 3,38 копейки, курс вырос до уровня 2,5554 рубля. Европейская валюта подорожала на 3,71 копейки и стала стоить 3,0190. Российский рубль набрал 3,48 копейки. Сотня российских рублей - 3,4353 белорусского.

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