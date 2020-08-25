Минздрав рассказал, что из-за коронавируса вакцинация от гриппа в 2020 году начнется раньше

В планах Минздрава привить в Республике Беларусь не менее 40% всех жителей. Что касается групп риска, то здесь планируется привить не менее 75% Фото: Анастасия Осипова

Пресс-служба Министерства здравоохранения сообщает, что в 2020 году из-за коронавирусной инфекции уже в сентябре в Беларуси начнется вакцинация против гриппа.

В ведомстве отметили, что приняли во внимание тот факт, что COVID-19 еще распространяется среди населения как раз в период сезонного подъема заболеваемости ОРИ. Сейчас возможна общая циркуляция различных вирусов и весьма высок риск заражения одновременно несколькими вирусами. При этом к развившемуся вирусному заболеванию присоединится новое.

Минздрав считает, что опасность представляет сочетание коронавируса плюс сезонного гриппа. Оба этих заболевания обладают свойством неблагоприятного воздействия в первую очередь на легочную ткань, вызывая пневмонию. Осложнения могут появиться в виде миокардита, синусита, отита, трахеита, менингита, энцефалита, миозита и прочих болезней. В первую очередь, смесь этих инфекций представляет опасность для людей старшего возраста, беременных, людей с любыми хроническими заболеваниями.

18 июня директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на пресс-брифинге отметил, что, по мнению медиков, вакцинация против гриппа этой осенью будет важнее, чем когда-либо ранее. Прививки уменьшат общее воздействие респираторных заболеваний на людей и уменьшат нагрузку на больницы во время пандемии коронавируса.

В планах Минздрава привить в Республике Беларусь не менее 40% всех жителей. Что касается групп риска, то здесь планируется привить не менее 75%. В них входят дети, беременные, пожилые, люди с хроническими заболеваниями, специалисты, работающие с инфицированными и прочие.

Минздравом подчеркивается, что самая эффективная защита от гриппа сохраняется в течение первых трех-шести месяцев после прививок. Поэтому их нужно сделать вовремя, чтобы достичь максимального уровня защиты в пик сезона респираторных инфекций, который обычно отмечается в феврале-марте. «Вакцинация с сентября по ноябрь обеспечивает защиту на протяжении пикового сезона», - отмечается в сообщении Минздрава.

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