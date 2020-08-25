Пожар в Бобруйском районе: горел магазин

Фото: МЧС

В 8.14 утра 24 августа на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в агрогородке Большие Бортники Бобруйского района. Выехавшая на место происшествия бригада установила, что возгорание произошло в помещении местного магазина.

Как сообщается на официальном портале МЧС Беларуси, спасатели оперативно локализовали огонь и ликвидировали пожар. В результате осмотра места происшествия выяснилось, что пламя повредило холодильную витрину. Кроме того, в торговом зале закопчены стены; пострадала и продукция, находившаяся там. В настоящее время причина воспламенения устанавливается, в числе основных версий - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

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