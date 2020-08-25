Изменилось расписание поездов по маршруту Полоцк - Брест

Теперь поезд №605 из Полоцка будет отправляться в 17.01, вместо 14.44 и прибывать на станцию Брест Центральный в 9.28, вместо 8.35 Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

С 7 сентября БЖД скорректировала расписание движения поездов №605/606 Полоцк - Брест. Также меняется расписание для группы беспересадочных вагонов Полоцк - Гомель, которая курсирует с ежедневной периодичностью в составе этих поездов. Как сообщает пресс-центр Белорусской железной дороги, это сделано для улучшения качества обслуживания пассажиров.

Теперь поезд №605 из Полоцка будет отправляться в 17.01 вместо 14.44 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 9.28 вместо 8.35.

Поезд №606 отходить из Бреста будет по-прежнему в 17.19. Но прибытие в Полоцк будет в 10.43. Ранее он прибывал в 12.31.

Что касается беспересадочных вагонов Полоцк - Гомель, от станции Полоцк поезд будет отправляться в 17.01 вместо 14.44. Время прибытия в Гомель остается прежним - 6.04. Из Гомеля же они будут отправляться в 22.06 вместо 20.10 и прибывать в Полоцк почти на два часа раньше: в 10.43 вместо 12.31.

Более подробная информация о расписании движения поездов есть на официальном интернет-сайте БЖД. Также ее можно узнать по телефону контакт-центра организации 105.

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