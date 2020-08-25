Оплата за школьные учебники в этом году увеличится

Скоро в школу Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Размер платы за пользование школьными учебниками и пособиями определяется постановлением Совета министров №621. Для школьников в этом году стоимость составит 13 рублей 50 копеек - 0,5 базовой величины (сейчас ее размер, соответственно, 27 рублей). Подчеркивается, что сумма определяется по единому тарифу, вне зависимости от того, какой класс посещает ученик. Вместе с тем, для льготных категорий установлена скидка в размере 50%, а учащиеся из социально незащищенных семей и вовсе получат пособия бесплатно.

Напомним, что в прошлом году за учебники нужно было заплатить 12,75 рубля - то есть за год плата увеличилась на 75 копеек. Произвести оплату нужно в срок до 1 октября, сделать это можно как в отделениях Беларусбанка, так и посредством ЕРИП.

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