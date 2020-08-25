Лукашенко о пенсиях: Ветераны оказались самыми надежными людьми, если мы их обидим - мы не власть и не государство

Лукашенко высказался о пенсиях. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 25 августа принял с докладом во Дворце Независимости первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова и министра финансов Юрия Селиверстова. На встрече обсудили зарплаты бюджетников и пенсии. Об этом сообщили в БелТА.

«Мы решили, что зарплата у бюджетников должна составлять 80% от средней зарплаты по стране. Естественно, мы же понимаем, что бюджет влияет и на пенсии людей наших. А пенсии - это святое!», - отметил Лукашенко.

Он также заявил, что пенсии у людей должны составлять 40% от средней зарплаты по стране.

«Вот чего бы нам это ни стоило. В сложившейся непростой ситуации ветераны оказались нашими самыми надежными и стойкими, опорой государственности. Их нельзя обидеть. Если обидим - это значит, что мы просто не власть и не государство», - подытожил белорусский лидер.

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Белорусский лидер также добавил, что было бы хорошо суметь сохранить низкий уровень заболеваемости (подробности).