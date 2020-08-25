Это эвакуация? После обысков в белорусском офисе «Яндекса» часть сотрудников покинула Минск и Беларусь

Фото: архив "КП", носит иллюстрационный характер

Как пишет Интерфакс со ссылкой на российский портал The Bell, компания «Яндекс» стала вывозить сотрудников белорусского офиса за пределы республики. Случилось это после прошедших обысков, которые силовики провели 13 августа. Сообщается, что в белорусском офисе «Яндекса» работают около 300 человек. Некоторых из них вывезли из Беларуси, тех, кто отказался покидать страну, перевезли в загородные дома. Кроме прочего, в «Яндекс» организован оперативный штаб, который решает вопросы, связанные с безопасностью сотрудников, а также занимается оказанием юридической помощи.

Напомним, 13 августа минский офис компании посетили представители силовых структур. Был проведен обыск, однако ни документы, ни оборудование не изымалось. Задержанных - в офисе в то время находилось несколько сотрудников, остальные работают дистанционно - также не было.

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