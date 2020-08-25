Лукашенко про выплату внешнего долга: Экономическую обстановку напрягли эти хождения по улицам, но никто же деньги не считает

Лукашенко рассказал, что потери от "хождений по улицам" уже составили 500 миллионов долларов. Фото: БелТА

Александр Лукашенко во время встречи с первым заместителем премьер-министра Николаем Снопковым и министром финансов Юрием Селиверстовым, которая состоялась 25 августа во Дворце Независимости, затронул тему выплаты внешнего долга. Об этом сообщили в БелТА.

«Если вдруг где-то надо будет рефинансировать, то, значит, мы будем думать, по каким именно направлениям нам разворачивать работу. А если же мы не будем рефинансировать и сможем сами справиться, то вы мне должны будете доложить, каким образом это произойдет. Время сейчас, конечно, очень непростое. Экономическую обстановку очень напрягли вот эти хождения по улицам: митинги и акции, но никто же не считает деньги. А мы уже видим потери на 500 миллионов долларов. А сколько еще будет косвенных потерь - это вопрос», - заявил Лукашенко.

Белорусский лидер также добавил, что большая сумма средств была брошена на лечение людей от коронавируса.

Напомним, что во время встречи с первым заместителем премьер-министра Николаем Снопковым и министром финансов Юрием Селиверстовым Лукашенко также обсудил зарплаты бюджетников и пенсии. По словам президента, «пенсии - это святое».