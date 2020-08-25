Председатель Конституционного суда Петр Миклашевич назвал два органа, которые могут пересматривать итоги президентских выборов

Петр Миклашевич. Фото: архив "КП"

- Конституция не предусматривает возможности создания общественных органов и организаций, правомочных пересматривать итоги президентских выборов. Поэтому создание Координационного совета, который определил своей целью пересмотр выборов президента Беларуси не в порядке, определенном Конституцией и избирательным законодательством, является неконституционным, - такие слова председателя Конституционного суда Беларуси Петра Миклашевича приводит БелТА.

- На прошедших выборах 9 августа белорусский народ выразил свое волеизъявление и избрал президентом Беларуси Александра Лукашенко. Демократичность и легитимность выборов президента подтверждается соблюдением принципов и норм Конституции в избирательном процессе. Граждане являются активными участниками конституционных правоотношений, носителями конституционных прав и свобод. Однако они должны руководствоваться соответственно положениями Конституции, реализуя свои конституционные права и свободы, - сказал глава КС.

Петр Миклашевич также напомнил, что «всем гражданам, субъектам общественно-политических отношений необходимо соблюдать режим конституционной законности. Это даст возможность эффективно противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в стране, негативно повлиять на стабильность и суверенитет государства, мир и согласие в нашем обществе».

Председатель Конституционного суда Беларуси отметил, что «на конституционном уровне и в соответствии с избирательным законодательством определены два органа, которые правомочны рассматривать вопросы, связанные с оспариванием итогов выборов, признанием их недействительными и разрешать другие споры в избирательном процессе». Такими органами являются ЦИК и Верховный суд Республики Беларусь.

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