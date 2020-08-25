Погода в Беларуси на 26 августа: до 25 градусов тепла, но с дождями и грозами

Прогноз погоды в Беларуси на 26 августа Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси 26 августа ожидается теплая погода, воздух прогреется до 25 градусов, но будет дождливо и с грозами. Об этом сообщили в БелТА.

Все сильнее ощущается приближение осени: 26 августа будет облачно с прояснениями, в отдельных районах страны утром прогнозируется туман.

Воздух днем прогреется до 25 градусов тепла, а ночью - до 14 градусов тепла.

Ночью на большей части Беларуси пройдут дожди, а днем ожидаются дожди с грозами по западу страны. Они будут кратковременными. Синоптики предупреждают, что ветер будет западный, но при грозах его порывы могут достигать 14 м/с.

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