«Я учу детей, что Конституция - основной закон. Конечно, я должен быть здесь». Около Минобразования бастуют учителя, их поддерживают родители

Около Минобразования бастуют учителя Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сегодня, 25 августа, в 15.00 учителя пришли к Министерству образования. Они хотят высказать свою реакцию на слова Александра Лукашенко. 24 августа президент встретился с министром образования Игорем Карпенко и вице-премьером Игорем Петришенко. Он напомнил, что в Беларуси государственное образование, государственные школы и государственная идеология.

- И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте, - сказал президент. - Те, кто не хочет - значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно.

- Учителя не боятся угроз, у них может быть собственная точка зрения! - так педагоги отреагировали в соцсетях еще до встречи около Минобразования.

Поддержать учителей пришли родители школьников.

Около трёх часов собралось под сотню человек. В основном, это те, кто пришёл поддержать педагогов. Варя и Вася идут во второй класс. Они держат плакат, на котором написано «что такое хорошо, что такое плохо». Плакат помогала рисовать мама Васи. Она же высказывается о словах Лукашенко.

— А кто же будет учить наших детей, если уволят всех инакомыслящих?, - задается вопросом мама.

В громкоговорители говорят, что мероприятиие несанкционированное и просят собравшихся разойтись.Люди в ответ говорят: «А вы спросите, почему мы собрались».

Милиционер говорит, что мероприятие несанкционированное Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На акцию пришёл поэт Андрей Хаданович.

— Мяне заўсёды хвалявала якасць адукацыі, — объясняет Андрей.

Поэт Андрей Хаданович Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Милиционер с громкоговорителем повторяет о несанкционированности мероприятия. Люди заглушают его аплодисментами и скандируют: «Министра» и «позор» миллиционерам.

Собравшиеся возле Министерства образования держали в руках плакаты: «Спасибо честным учителям», «К вольным знаніям вольныя людзі ідуць»,«Ложь и угрозы – это государственная идеология?».

Люди держали в руках плакаты

Люди аплодируют без остановки. Иногда кричат «в отставку!», «Карпенко!»

Артём — один из педагогов. Он преподаёт историю и обществоведение. В руках держит Конституцию с закладками. Говорит, что отметил те места документа, которые были нарушены за последние пару недель.

— Я как никто другой должен здесь быть. Ведь я учу школьников, что Конституция — основной закон. Который должен соблюдаться. Конечно, я должен быть здесь, — говорит Артём.

Начинается дождь, люди надевают капюшоны, достают зонты, но не расходятся. Приехали водометы и автозаки. Люди кричат им «позор!», повернулись в их сторону, но не расходятся. Автозаки выстроились вдоль улицы. Женщина кричит «ну и где ваша защита?», обращаясь к Минобразования.

К Минобразования приехали автозаки и водометы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Люди продолжают скандировать «Хватит нас пугать» и «Не боимся».

Пришел мужчина и всем раздает конфеты.

После часовых непрекращающихся аплодисментов все замолчали. Идеальная тишина, люди подняли руки вверх со знаком victory. После этого скандируют «не забудем, не простим».

«Дзякуй сумленным настаўнікам» прокричал молодой человек.