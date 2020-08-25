Павел Латушко вышел из Следственного комитета после 3,5 часового допроса: «Давление на меня не оказывалось»

Павла Латушко встречали у здания СК журналисты и люди, которые пришли его поддержать. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Экс-директор Купаловского театра Павел Латушко вышел из здания СК, куда его позвали на допрос. Его встретили аплодисментами люди, которые ждали его на улице.

- Я был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу по факту создания Координационного совета. Как вы видите, допрос проходил в течение 3, 5 часов. У меня взята подписка о неразглашении, - сказал Павел Павлович.

По словам Латушко, давление на него не оказывалось, допрос проходил в достаточно конструктивной форме. Глава СК с экс-директором Купаловского театра не общался.

Павел Латушко провел в здание СК больше трех часов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Напомним, 25 августа около 10 утра экс-директор Купаловского театра и бывший министр культуры, дипломат Павел Латушко приехал в Следственный комитет, куда его вызвали на допрос. Пройти к зданию Следственного комитета прохожим и журналистам было невозможно - его оцепили.

В среду, 26 августа, в СК вызвана на допрос лауреат Нобелевской премии писательница Светлана Алексиевич, которая вошла в президиум Координационного совета.

Как сообщал ранее генпрокурор Александр Конюк, создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности страны. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.