В Витебске объявили забастовку сотрудники телерадиокомпании «Витебск»

В Витебске о забастовке объявили работники телерадиокомпании Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Витебске второй день бастуют сотрудники государственной телерадиокомпании «Витебск». Бастующих двое - главный инженер Владимир Зайцев и редактор и ведущая программы «Время арт» Татьяна Ивановская.

«Забастовку мы начали в понедельник, 24 августа, - рассказала Татьяна. - Вовремя приходим на рабочее место и в течение рабочего дня сидим в фойе и не работаем».

Бастующие выдвинули список требований из трех пунктов: проведение перевыборов с допуском независимых наблюдателей, освобождение всех политических заключенных и справедливое наказание для тех, кто применял насилие в отношении мирных демонстрантов.

«Мы никого не призываем к нам присоединяться, не агитируем. Многие коллеги (в телерадиокомпании работает около 120 человек) выражают нам солидарность, - рассказал Владимир. - Когда мы поставили в известность о забастовке наше руководство, то нам не угрожали санкциями, но попросили перенести забастовку на неделю-две».

Список своих требований бастующие направили руководству ТРК «Витебск», председателю Белтелерадиокомпании Ивану Эйсмонту и губернатору Витебской области Николаю Шерстеневу.