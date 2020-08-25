Пресс-секретарь Владимира Путина рассказал о том, сможет ли Россия рефинансировать кредиты Беларуси

Дмитрий Песков - пресс-секретарь президента России Владимира Путина - сообщил, что российская сторона готова обсуждать вопросы рефинансирования белорусских кредитов.

По словам Дмитрия Пескова, профильные экономические ведомства России готовы изучить предложения белорусской стороны по рефинансированию российских кредитов Минску в случае, если такие поступят со стороны Беларуси.

- Это вопрос абсолютно экономический, и поэтому если такие предложения будут сделаны, то они будут рассматриваться нашим Минфином. То есть, это предмет переговоров, - приводит Интерфакс ответ Дмитрия Пескова на вопрос о том, готова ли Россия рефинансировать долг Беларуси.

Кроме этого, Дмитрий Песков также подчеркнул, что «в целом вопросы, связанные с предложениями о рефинансировании тех или иных сегментов долга белорусской стороны к российской, и раньше неоднократно обсуждались, ставились на повестку дня и так далее».

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