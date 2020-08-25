Песков прокомментировал ситуацию, которая возникла с «Яндексом»: Ничто не должно угрожать российскому бизнесу в Беларуси

Песков прокомментировал ситуацию с "Яндексом". Фото: life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с «Яндексом». Об этом сообщает агентство ТАСС.

«Мы пристально следим за безопасностью граждан России, за безопасностью российского бизнеса в Беларуси, а также за соблюдением интересов нашего бизнеса. Мы стараемся исходить из того, что ни гражданам России, ни российскому бизнесу ничего не может и не должно угрожать в Беларуси», - отметил Песков.

По его словам, не очень хотелось бы сталкиваться с ситуацией, когда что-либо будет наносить урон интересам российской компании в Беларуси и создавать так называемую «внеконкурентную реальность».

«Это, конечно же, было бы крайне нежелательно. Для этого на данный момент нет никаких поводов», - подытожил пресс-секретарь президента России.

Напомним, что после обысков, которые прошли в офисе компании «Яндекс», часть сотрудников уехала из Минска и Беларуси. К слову, в белорусском офисе «Яндекса» работают около 300 человек.