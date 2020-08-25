Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 августа 2020 года: 82 новых случая COVID-19 и 6 смертей за сутки

Актуальная статистика по коронавирусу в Беларуси Фото: Алексей БУЛАТОВ

В телеграм-канале Минздрава опубликовали актуальную статистику по COVID-19 в Беларуси на 25 августа. Число зараженных составляет уже 70 727 человек. Прирост за сутки - 82 новых случая.

После проведенных курсов лечения в больницах Беларуси домой были выписаны 69 097 белорусов. Не обошлось за сутки и без смертей - скончались 6 человек. Всего же от коронавируса умерли 652 человека.

«У тех людей, которые не смогли победить инфекцию и умерли, были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция», - пояснили в ведомстве.

За все время в стране было проведено 1 миллион 480 тысяч 47 тестов для выявления COVID-19.

В мире на 25 августа число заразившихся коронавирусом составило 23,7 миллиона человек.

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