В Пуховичском районе столкнулись два мотоцикла. Ими управляли подростки-бесправники

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома

Около половины девятого вечера 24 августа на седьмом километре автодороги Р92 Марьина Горка - Старые Дороги возле деревни Михайлово Пуховичского района случилось ДТП с участием двух несовершеннолетних, каждый из которых двигался на мотоцикле.

Как пишет БелТА со ссылкой на УГАИ УВД Минского облисполкома, 17-летний житель Марьиной Горки без прав на управление транспортом ехал по направлению райцентра на мотоцикле ИЖ «Планета 5». Регистрационных номеров транспортное средство не имело. Мотоциклист-бесправник столкнулся с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом ИЖ «Юпитер 3». Им управлял 16-летний подросток, тоже проживающий в Марьиной Горке. Водительских прав у него также не имеется. В результате ДТП юноши с несущественными травмами были госпитализированы. Возможно, спасло то, что оба были в шлемах. Как выяснилось в ходе разбирательств на месте происшествия, мотоцикл ИЖ «Планета 5» был собран 17-летним парнем из комплектующих кустарным способом. Мотоцикл второго подростка был приобретен более двух лет назад. Он также не был должным образом оформлен, не имел соответствующих документов. В настоящее время по факту ДТП продолжается проверка.

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