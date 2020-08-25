Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Национальном аэропорту задержали двух гражданок Ирана. Для проверки они предоставили не принадлежащие им испанские паспорта

Женщины признались, что Беларусь не была финальной точкой их маршрута
Виктор ПажитокВиктор ПажитокВикторПажиток
КомментироватьОставить комментарий
Фото носит иллюстрационный характер

Фото носит иллюстрационный характер

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как сообщается на портале госпогранкомитета Беларуси, 24 августа в Национальном аэропорту «Минск» пограничниками были задержаны две гражданки Ирана, которые прилетели рейсом из Турции. Для контроля они предъявили испанские паспорта, которые им не принадлежали. В ходе разбирательств женщины пояснили, что Беларусь - транзитная точка их маршрута: гражданки Ирана планировали улететь в Нидерланды «в поисках лучших жизненных условий». Сотрудники Государственного пограничного комитета Беларуси оформили иностранок как нарушительниц государственной границы Беларуси и передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейших разбирательств и процессуальных процедур.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бумажную «Комсомолку» снова можно купить! Рассказываем, где и за сколько (читайте здесь подробности и детали)

Оплата за школьные учебники в этом году увеличится. Но некоторые за пособия могут вовсе не платить (здесь - детали)