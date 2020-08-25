В Национальном аэропорту задержали двух гражданок Ирана. Для проверки они предоставили не принадлежащие им испанские паспорта

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Как сообщается на портале госпогранкомитета Беларуси, 24 августа в Национальном аэропорту «Минск» пограничниками были задержаны две гражданки Ирана, которые прилетели рейсом из Турции. Для контроля они предъявили испанские паспорта, которые им не принадлежали. В ходе разбирательств женщины пояснили, что Беларусь - транзитная точка их маршрута: гражданки Ирана планировали улететь в Нидерланды «в поисках лучших жизненных условий». Сотрудники Государственного пограничного комитета Беларуси оформили иностранок как нарушительниц государственной границы Беларуси и передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейших разбирательств и процессуальных процедур.

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