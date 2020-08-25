Глава Европейского совета попытался связаться с Лукашенко, но безрезультатно. Фото: pixabay.com

В Европейском парламенте на внеочередном заседании, которое состоялось 25 августа, снова обсудили ситуацию в Беларуси. Об этом сообщает sputnik.by.

Замглавы Европейского совета Хельга Шмид рассказала, что уже на этой неделе будут обсуждаться вопросы санкций против руководства Беларуси. Также она рассказала, что председатель ЕС попытался связаться с Александром Лукашенко, но безрезультатно.

«Контакты осуществлялись на самом высоком уровне. И здесь идет речь о верховном представителе Жозепе Борреле, а также некоторых лидерах стран и главе Европейского совета. У всех в последние дни были контакты. Они пытались пообщаться с Лукашенко, но это было невозможно», - отметила Шмид.

Она также добавила, что в Европейском совете считают именно Россию одной из ключевых фигур, которая сможет посодействовать урегулированию ситуации в Беларуси.

«Россия - это ключевой актер. Именно поэтому были осуществлены контакты на уровне президента Евросовета, который общался в Путиным. Были даны обещания, что Россия не станет вмешиваться военным способом в сложившуюся ситуацию. Но мы продолжим следить за происходящим», - заявила замглавы ЕС.

Хельга Шмид в очередной раз озвучила позицию ЕС по осуждению насилия со стороны силовиков против мирных демонстрантов, незаконных задержаний, а также по непризнанию результатов выборов, которые прошли в Беларуси 9 августа.