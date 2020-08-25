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Экономика

Нацбанк установил официальные курсы валют. Догадаетесь, какая именно подорожала 25 августа больше других?

Еще больше удивитесь, когда узнаете, почем продают евро, доллары и российские рубли в обменниках (хотя там дефицит валюты)
Виктор ПажитокВиктор ПажитокВикторПажиток
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Белорусский рубль 25 августа сильно просел ко всем трем валютам корзины

Белорусский рубль 25 августа сильно просел ко всем трем валютам корзины

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Белорусский рубль на торгах БВФБ сегодня ослаб ко всем трем валютам корзины. Официальные курсы Национального банка следующие: доллар - 2,6028; евро - 3,0758, сто российских рублей - 3,4939.

Таким образом, доллар за день подорожал на 0,0474 рубля, евро - на 0,0568. Больше других прибавила в цене российская валюта - без малого плюс 6 копеек (0,0586 белорусского рубля).

Обменные пункты банков уже отреагировали на динамику рынка.

Ближе к вечеру 25 августа доллар можно было купить в диапазоне от 2,685 (Банк Дабрабыт) до 2,71 (Белагропромбанк). Сдать американскую валюту выгоднее всего в Технобанке и Белорусском Народном Банке - в их отделениях за один зеленый дадут 2,645 белорусского рубля.

Что касается евро, то ситуация следующая: дешевле 3,148 европейскую валюту не продают (вообще, такое предложение единственное - у Белагропромбанка). Максимальный курс продажи евро еще несколько месяцев назад казался невероятным. Сегодня 3,181 рубля за евро - реальность (предложение, к слову, от Белинвестбанка). За сто российских рублей банки дают в пределах от 3,41 до 3,5 белорусского рубля. Купить российскую валюту выгоднее всего в Технобанке, там курс - 3,55 за сотню.

К слову, валюту даже по таким курсам отыскать затруднительно: в обменниках говорят, что в последнее время купить можно только то, что сдали до тебя.

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