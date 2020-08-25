В Молодечно 25 августа простились с Никитой Кривцовым, который был найден мертвым 22 августа в Минске

В Молодечно простились с Никитой Кривцовым. Фото: kraj.by

В Молодечно 25 августа простились с Никитой Кривцовым, который был найден 22 августа в Минске мертвым. На прощании в ритуальном зале, помимо родственников и друзей, был замечен экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев. Об этом сообщает портал kraj.by.

Несколько сотен людей ждали на улице.

Напомним, что в Следственном комитете Беларуси заявили о том, что смерть 28-летнего парня не носит криминальный характер. В ведомстве также отметили, что Кривцов не участвовал в протестах.

Также стало известно о том, что родственники Никиты написали заявление о возбуждении уголовного дела.

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