Митрополит Павел подал в отставку. Впервые Белорусскую православную церковь возглавит уроженец Беларуси

Митрополит Павел Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Священный синод Русской православной церкви освободил митрополита Минского и Заславского Павла от должности экзарха всея Беларуси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.

- Священный Синод принял прошение патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности и выразил ему благодарность с формулировкой «за понесенные труды», - сказал Владимир Легойда.

Новый патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский также определен: им стал епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин, за ним также сохранили временное управление Борисовской епархией.

Сам Павел уедет на юг России: он назначен руководителем Кубанской митрополии.

Епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин родился в сентябре 1968-го года в городе Лунинец, что в Брестской области.

- Для нас это неожиданно, мы удивлены, - рассказали "Комсомолке" в Белорусской православной церкви. - Еще утром мы даже не предполагали, что такие перемены возможны.

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