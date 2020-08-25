«Это прекрасно»: Пресс-секретарь Путина - на заявление Координационного совета о сохранении отношений с Россией

Песков поприветствовал нежелание Координационного совета обрывать связи с Россией, но и заметил, что оппозиция в Беларуси не едина. Фото: пресс-служба Кремля.

Ранее «Комсомолка» уже подробно писала о том, как состоялась заочная полемика со стороны представителей официальной Москвы и Координационного совета. Так, Павел Латушко, экс-глава Купаловского театра, во время пресс-конференции подчеркнул, что нет каких-либо документов, которые бы свидетельствовали о том, что Координационый совет не заинтересован в отношениях с Россией, собирается выйти из Союзного государства либо снизить уровень сотрудничества двух стран.

Такое заявление представителя совета положительно восприняли в федерации. И во вторник, 25 августа, журналистам на это обращение ответил Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина.

- Это прекрасно. Это можно только приветствовать, и мы, действительно, надеемся на то, что в целом в Беларуси абсолютно доминирует желание и дальше идти по пути развития наших двусторонних отношений. Хотя все же вряд ли можно говорить о существовании в Беларуси некой единой оппозиции. Там есть разные представители, - процитировало Пескова «РИА Новости».

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