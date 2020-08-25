Появилось видео, как силовик стреляет в журналистку "Нашей Нивы"

Момент стрельбы в журналистку. Фото: nn.by

На Youtube-канале "Наша Нива" появилось видео момента, как в журналистку их издания стреляет силовик. По видеокадрам можно предположить, что представитель силовых структур намеренно целился в корреспондента. Наталья стояла возле пешеходного перехода в стороне от бегущей группы силовиков. После выстрела силовика девушка схватилась за ногу. Ее ранили резиновой пулей.

Напомним, 10 августа во время протестов корреспондент Наталья Лубневская получила ранение в область колена. Девушка была в синем жилете "Пресса".

- Як відаць на відэа, якое аказалася ў распараджэнні «Нашай Нівы», баец наўмысна страляў па журналістцы, - пiша «Наша Ніва».

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