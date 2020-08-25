Белстат назвал среднюю зарплату в Беларуси за июль: почти 1288 рублей

В Белстате подсчитали, что белорусы в среднем стали больше зарабатывать. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Национальном статистическом комитете Беларуси сообщили о средней заработной плате за прошедший июль. Такая информация опубликована на сайте комитета.

Так по подсчетам Белстата средняя зарплата белорусов выросла на 38,6 рубля по сравнению с июньскими доходами. В общем, белорусы в среднем в июле заработали - 1287,5 белрубля.

Для сравнения средние зарплаты в июне и мае 2020-го года составляли 1248,9 и 1227,9 рубля соответственно. Напомним, что средние зарплаты подсчитываются до уплаты налогов и пенсионных вычетов.

В своеобразном региональном рейтинге средних зарплат в Беларуси условные места распределились так. Первый - Минск со средней зарплатой без малого 1777 рублей, за ним сразу следует Минская область - почти 1321 рубля. Сразу за ними - Гомельщина (1149,8 белрубля), Брестчина (1114,5), Витебщина (1083,6), Гродненщина (1112) и Могилевщина (1057,2 рубля).

Во всех областях темп роста к показателю средних зарплат в июле 2020-года превысил минимум 106 процентов.

Также в Белстате заверили, что и реальна зарплата в Беларуси за январь - июль 2020-го года в сравнении с тем же периодом 2019-го выросла на 8,2 процента.

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