Спасатели достали из канализационного колодца мужчину

Фото: МЧС

Как сообщает портал МЧС Беларуси, 24 августа в 15.36 поступило сообщение о необходимости оказания помощи человек, находящемуся в городском поселке Копаткевичи Петриковского района.

Работники МЧС, которые оперативно выехали на место, установили, что при проведении плановых работ по прочистке канализации мужчина потерял сознание непосредственно в колодце. Спасатели при помощи спецсредств и спасательной веревки извлекли пострадавшего на поверхность. Он передан медикам, которые, после первичного осмотра приняли решение о госпитализации.

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