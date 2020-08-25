«Как мы можем запретить въезд белорусам?!»: Зеленский предлагает упростить въезд в Украину белорусским гражданам

Президент Зеленский попросил у Камбина смягченных условий въезда в страну для белорусов из-за послевыборной ситуации в Беларуси. Фото: president.gov.ua.
На 25 августа, в Украине зафиксировано свыше 1600 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В связи с этим президент Украины провел селекторное совещание с Кабмином, проинформировала пресс-служба главы страны.
Среди противоэпидемических мер, к которым готовится соседнее государство - возможное продление карантина до 1 ноября 2020-го года, запрет на работу ночных клубов и концертов.
В то же время, Владимир Зеленский, попросил чиновников отдельно подходить к вопросу, связанному с белорусскими гражданами. И несмотря на ужесточение карантинных мер - предусмотреть смягчение условий въезда в Украину для белорусов.
- Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них?! Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема - нужно учитывать все, - предложил президент Украины.
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