В офис забрались через окно, а потом разбили стекло двери: в Лиде грабители вынесли сейф с валютой

Воры разбили дверь и украли сейф с наличностью. Фото: СК.

О том, что в райцентре на Гродненщине совершено дерзкое ограбление, проинформировала пресс-служба Следственного комитета в официальном Telegram-канале.

В понедельник, 24 августа, сотрудники одной из лидских организации увидели, что их ограбили. В офисе была разбита дверь в кабинет администрации, откуда исчез сейф с деньгами.

- По предварительной информации воры забрались в здание, через окно в цеховом помещении. Далее они разбили стекло в двери в кабинет администрации, откуда затем ушли с сейфом, - пояснили в СК.

Как заявили потерпевшие, в сейфе хранились документы фирмы, а также 2000 евро и еще 3000 белорусских рублей.

Идет следствие, возбуждено уголовное дело.

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