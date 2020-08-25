Члены Координационного совета Ковалькова и Дылевский останутся под арестом: им дали по 10 суток

Членов совета Дылевского (на фото: в синем пиджаке) и Ковалькову (На фото: в пудровом костюме) арестовали прямо на проходной МТЗ. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что члены президиума Координационного совета Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский были задержаны в Минске прямо на проходной МТЗ.

Во вторник, 25 августа, стало известно, что и Ковалькову, и Дылевского приговорил суд к 10 суткам ареста. Обоих признали виновными в организации несанкционированного мероприятия.

- Наряду с возбуждением уголовного дела (Прим.: о «Захвате власти») считаем административный арест Ковальковой и Дылевского еще одной формой давления на членов Координационного совета. Вместо диалога со своим народом власть использует методы запугивания и давления, - опубликовал свое заявление Координационный совет в Telegram-канале.

Напомним, ранее Генпрокуратурой Беларуси по факту создания и деятельности Координационного совета было возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного Кодекса - «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности». После этого членов президиума совета стали вызывать на допросы в Следственный комитет.

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