«Мы, конечно, говорили о Беларуси»: Лавров раскрыл подробности встречи с замом Госсекретаря США Биганом

Лавров озвучил представителю США позицию России в вопросе поствыборной ситуации в Беларуси. Фото: REUTERS.

Как сообщили 25 августа в пресс-службе МИД России, после встречи с первым замом Госсекретаря США Стивеном Биганом, глава ведомства раскрыл журналистам, о чем шла речь на переговорах.

На вопрос о том, затрагивалась ли тема послевыборной ситуации в Беларуси, Лавров ответил однозначно:

- Да, мы, конечно, говорили о Беларуси. От представителя США было услышано подтверждение официальной позиции американских властей, что у них нет заинтересованности в создании искусственного кризиса вокруг сложившейся в Беларуси ситуации. Но также подчеркнули, что, наоборот, есть заинтересованность в скорейшем налаживании диалога между властями и оппозицией, - пояснил министр иностранных дел России.

Сам же Лавров озвучил российскую позицию в этом вопросе: подход США в России поддерживают, но не считают возможным попытаться извне навязать посредников для переговоров - будь то ОБСЕ, Евросоюз или другая отдельная страна и т.д.

- Белорусы - мудрый народ и сами смогут определить те формы, в которых может быть организован общенациональный диалог, - подчеркнул Лавров.

Здесь дипломат обратил внимание представителя американских властей на инициативу действующего президента Лукашенко: проведение конституционной реформы в качестве основы для консолидации общества с последующей организацией новых президентских выборов, избрания парламента и органов местной власти.

Кроме того, на переговорах со Стивеном Биганом Сергей Лавров сделал акцент на том, что попытки санкционного и политического давления на белорусские власти недопустимы и могут подорвать взаимоуважительный диалог между руководством страны и обществом.

- Россия предостерегает США и Евросоюз от любого вмешательства во внутренние дела Беларуси. Более того, мы призвали заместителя Госсекретаря к тому, чтобы позитивные тенденции, наблюдающиеся в Минске и других городах Беларуси в последнюю неделю, когда проходят действительно мирные демонстрации, когда нет провокаций правоохранительных органов на какие-то силовые действия, в свою очередь укреплялись и поддерживались со стороны и ключевых западных государств. Чтобы в США и ЕС обратили внимание на те круги, которые, скажем, в Польше и Литве всячески выражают недовольство тем, что ситуация в Беларуси нормализуется, а также пытаются спровоцировать насильственные действия. Это крайне опасно и, по-моему, господин Биган, услышал эти наши очень серьезные предостережения, - резюмировал Лавров.

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