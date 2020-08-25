Верховный суд отказал в возбуждении дел по жалобам экс-кандидатов признать президентские выборы недействительными

Верховный Суд отказал в возбуждении дел по ряду жалоб на решение ЦИК. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что экс-кандидаты на президентских выборах 2020-го года подали жалобы в ЦИК о признании президентских выборов недействительными. После того как Центризбиркомом были жалобы отклонены, бывшие кандидаты пошли в Верховный суд.

Во вторник, 25 августа, пресс-служба Верховного суда озвучила принятые решения: в возбуждении уголовных дел по ряду жалоб на решение ЦИК отказать.

Таким образом, было отказано в удовлетворении жалоб Светланы Тихановской, Андрея Дмитриева и Анны Канопацкой.

Вот что, например, написано в определении об отказе в возбуждении дела по заявлению Андрея Дмитриева:

«Решение о признании выборов недействительными принимается Центральной комиссией. Дмитриев Андрей Владимирович воспользовался своим правом на обжалование результатов выборов в Центральную комиссию, которая приняла решение об отказе в удовлетворении его жалобы.

Поскольку решение о признании выборов недействительными Центральная комиссия не принимала и данный вопрос не входит в компетенцию Верховного Суда Беларуси жалоба Дмитриева не подлежит рассмотрению в суде ввиду неподведомственности.

На основании изложенного, Дмитриеву в возбуждении дела по жалобе на решение Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов отказать», - говорится в документе.

Как уточнили в пресс-службе, данные определения обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежат.

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