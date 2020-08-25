Еще одно заявление от Минобороны: «Армия обеспечивает военную безопасность государства и каждого отдельного гражданина»

Генерал-майор Вольфович заявил, что белорусская армия будет защищать государство ото всех угроз. Фото: стоп-кадр | видео Минобороны.

«Комсомолка» уже публиковала ранее заявление главы Миноброны Виктора Хренина. Тогда генерал-майор, говоря о том, что военные «не допустят осквернения мемориалов» предупреждал: «В случае нарушения порядка возле памятников будете иметь дело с армией».

Во вторник, 25 августа, пресс-служба ведомства в Telegram-канале опубликовала еще один подобный комментарий от представителя Минобороны. Комментируя ход проведения третьего этапа воинского учения, начальник Генштаба Вооруженных Сил генерал-майор Александр Вольфович, высказался и о ситуации в республике.

- Мы видим, что происходит в стране и вокруг нее. В этой непростой обстановке армия обеспечивает и будет обеспечивать военную безопасность государства, общества и каждого отдельного гражданина, который хочет мирно жить и трудиться в Беларуси, - пояснил глава генерального штаба.

Также Вольфович, как ранее и министр Хренин, подчеркнул, что армия не даст осквернять памятники, рушить систему образования, запугивать белорусов, парализовать транспортные коммуникации, подменять ценности белорусской молодежи.

- Армия категорически этого не приемлет и готова защищать свою страну и от данных угроз, - резюмировали в Генштабе.

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