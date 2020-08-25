Силовики задержали и доставили в РОВД 28 работников «Гродно Азота»

Работники "Гродно Азот" были готовы приостановить производство, но другие предприятия стали просить их не делать этого. Фото: Виктор Драчев/ ТАСС.

О том, что по пути с работы в Гродно были задержаны 28 работников одного из крупнейших предприятий города, сообщило агентство БелаПАН.

Задержания в Гродно произошли вечером во вторник, 25 августа. Очевидцы событий рассказали, что заводчане вышли с работы и колонной примерно 30 - 40 человек направились в центр города. Мужчины несли флаги и плакаты, но ничего не скандировали. Рядом с Курганом Славы к заводчанам подъехал автобус с омоновцами, им было приказано пройти в автобус. Милиционеры сообщили, что гродненцев задерживают за участие в несанкционированном массовом мероприятии, и сразу предупредили: «При отказе, применим силу».

Когда в областном центре стало известно о задержании земляков: сотни человек приехали к ИВС на улице Гая в Гродно. Они скандировали: «Выпускай!», «Свободу!», «Жыве Беларусь!».

Позже в пресс-службе МВД подтвердили факт задержания протестующих рабочих в Гродно:

- Действительно, в Гродно есть задержанные. Более 20 человек доставлены в РОВД в рамках административного процесса, - уточнили в пресс-службе.

Спустя непродолжительное время заводчан по одному стали выпускать, им выписали административные протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Руководство «Гродно Азота» ситуацию игнорировать не стало: к изолятору направили служебные микроавтобусы, чтобы развозить задержанных по домам после освобождения.

Напомним, несколькими днями ранее на «Гродно Азоте» тысячи человек подписали заявление о несогласии с результатами президентских выборов. А работники других заводов стали просить их не останавливать производство и тем самым не прекращать поставки важного для других предприятий сырья. С такими заявлениями, по информации «Вечернего Гродно», к коллегам-заводчанам обратились со следующих предприятий «Белнефтехима»: «Могилевхимволокно», «Белшина», «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», «Светлогорскхимволокно», «Нафтан» и «Гомельский химический завод».

Сейчас «азотовцы» работают в штатном режиме.

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