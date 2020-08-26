27-28 августа главы МИД ЕС обсудят санкции против Беларуси

Замглавы отметила, что Евросоюз «очень тщательно готовит новый санкционный список». Фото: из архива

Замглавы внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид отметила, что Евросоюз «очень тщательно готовит новый санкционный список» против республики

27-28 августа на неформальной встрече в Берлине главы МИД из 27 стран Евросоюза проведут очередное обсуждение санкций в отношении Беларуси. 25 августа выступая на внеочередном заседании Комитета Европарламента по иностранным делам по ситуации в синеокой. Про это рассказала заместитель главы внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид, сообщает ТАСС.

Замглавы отметила, что Евросоюз «очень тщательно готовит новый санкционный список». «Мы должны быть полностью уверены по каждому включенному в него политику. Мы должны быть уверены, что это решение не окажет негативного влияния на белорусский народ. Мы также намерены провести широкую переоценку отношений ЕС с Беларусью», - добавила она.

14 августа на видеоконференции было принято решение о введении новых санкций против руководства страны главами МИД ЕС. Речь идет о создании списка белорусских чиновников, которым будет запрещен въезд на территорию ЕС и активы которых в Евросоюзе подлежат замораживанию. Как ранее сообщила представитель внешнеполитической службы Набила Массрали, речь идет о примерно двух десятках человек. Пока неизвестно, будет ли включен в этот список президент Лукашенко и когда именно эти санкции могут вступить в силу.

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Тот факт, что право выражать свое мнение в Беларуси просто закатывают в грязь - совсем неприемлем, - сказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (подробности).