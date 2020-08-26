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27-28 августа главы МИД ЕС обсудят санкции против Беларуси

Заместитель главы внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид отметила, что Евросоюз «очень тщательно готовит новый санкционный список». «Мы должны быть полностью уверены по каждому включенному в него политику»
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Замглавы отметила, что Евросоюз «очень тщательно готовит новый санкционный список». Фото: из архива

Замглавы отметила, что Евросоюз «очень тщательно готовит новый санкционный список». Фото: из архива

Замглавы внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид отметила, что Евросоюз «очень тщательно готовит новый санкционный список» против республики

27-28 августа на неформальной встрече в Берлине главы МИД из 27 стран Евросоюза проведут очередное обсуждение санкций в отношении Беларуси. 25 августа выступая на внеочередном заседании Комитета Европарламента по иностранным делам по ситуации в синеокой. Про это рассказала заместитель главы внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид, сообщает ТАСС.

Замглавы отметила, что Евросоюз «очень тщательно готовит новый санкционный список». «Мы должны быть полностью уверены по каждому включенному в него политику. Мы должны быть уверены, что это решение не окажет негативного влияния на белорусский народ. Мы также намерены провести широкую переоценку отношений ЕС с Беларусью», - добавила она.

14 августа на видеоконференции было принято решение о введении новых санкций против руководства страны главами МИД ЕС. Речь идет о создании списка белорусских чиновников, которым будет запрещен въезд на территорию ЕС и активы которых в Евросоюзе подлежат замораживанию. Как ранее сообщила представитель внешнеполитической службы Набила Массрали, речь идет о примерно двух десятках человек. Пока неизвестно, будет ли включен в этот список президент Лукашенко и когда именно эти санкции могут вступить в силу.

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Тот факт, что право выражать свое мнение в Беларуси просто закатывают в грязь - совсем неприемлем, - сказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (подробности).