В случае запуска БелАЭС Латвия прекратит закупать электричество из Беларуси

Кариньш не исключил того момента, что возможно Латвия будет торговать электроэнергией с третьими странами через латвийско-российское межсоединение Фото: Павел МАРТИНЧИК

Латвия может прекратить торговлю электроэнергией с Беларусью, если будет запущена БелАЭС. Об этом 25 августа заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, пишет Delfi.

Кариньш разъяснил, что это решение было принято из-за ядерной безопасности. «Учитывая развитие событий в Беларуси, опасения по поводу ядерной безопасности только растут», –сказал он.

Также Кариньш не исключил того момента, что возможно Латвия будет торговать электроэнергией с третьими странами через латвийско-российское межсоединение. Этот вопрос разработает Министерство экономики страны в сотрудничестве с Эстонией, Литвой и Еврокомиссией.

Ещё раньше Литва заявляла об отказе покупать электроэнергию в Беларуси после запуска БелАЭС и призывала все Балтийские государства отказаться от импорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

27-28 августа главы МИД ЕС обсудят санкции против Беларуси

Заместитель главы внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид отметила, что Евросоюз «очень тщательно готовит новый санкционный список». «Мы должны быть полностью уверены по каждому включенному в него политику» (подробности).