Не только «Комсомолка», но и прочие. Вторую неделю крупнейшие общественно-политические негосударственные СМИ не могут напечатать свои тиражи в Белорусском доме печати

Приобрести Комсомолку в розницу можно только в крупных магазинах, а также в редакции Фото: Павел МАРТИНЧИК

На протяжении двух последних недель проблемы с печатью испытывают крупнейшие негосударственные общественно-политические бумажные издания. В их отношении у Белорусского дома печати началась черная полоса: то сломается оборудование, то закончатся расходные материалы, либо еще что случится, сообщает БелаПАН.

18 и 20 августа не вышла в свет «Комсомольская правда в Беларуси». Редакция предлагала различные альтернативные варианты покупки газеты. Все же номера за 21, 22 и 25 августа были отпечатаны в другой типографии. Приобрести в розницу их можно только в крупных магазинах, а также в самой редакции.

Номера «Народной воли» за 21 и 25 августа также отпечатаны в другом месте. После того, как Дом печати отказался напечатать тираж за 21 августа, главный редактор газеты Иосиф Середич провел пресс-конференцию. На ней он заявил, что газета будет печататься, где только сможет: в подполье в Беларуси, в том же Смоленске, в Москве, даже в Новосибирске, если понадобится. «Тщетны усилия тех, кто ставит препятствия на пути газеты», - подчеркнул Середич.

Читатели еженедельника «Свободные новости плюс» не смогли увидеть его 25 августа. На сайте газеты отмечается, что объяснения точно такие же, как в ситуации с нашими коллегами из других негосударственных СМИ: поломка машины, проблемы с техникой. «Понятно одно: идет зачистка информационного поля, людей пытаются отгородить от правдивого слова. Когда власть поймет, что грубым давлением, запретами назревшие в обществе проблемы не решатся, никто не знает».

Тогда же в свет не вышел очередной номер «БелГазеты». «Об окончательном отказе в печати стало известно утром в день выхода. До этого мы получили информацию от рядовых сотрудников Дома печати о том, что ожидается некая отмашка сверху по поводу того, печатать нас или нет», - говорит главный редактор издания Кирилл Живолович.

«В руководстве типографии не могут четко сформулировать претензии к нам. За сутки я услышал семь тысяч версий. То будто что-то не так с иллюстрациями в номере, то технические проблемы с типографскими машинами, то часть работников не вышла на работу, то в текстах наших колумнистов есть призывы к свержению власти, то им собственный хештег #ябатька не нравится, то всплывают некие новые обязательства в наших договорных отношениях с типографией, то заходит речь в любимой у них конфигурации «ну, вы же все понимаете», - добавляет Живолович.

«Если сформулировать нашу позицию литературно, то мы справимся, а вот людям, которые занялись откровенной цензурой, я обещаю: вы ответите. Временем, совестью и другим ущербом для себя, включая невозможность свободно выезжать в демократические страны. Это коснется всех, кто сегодня трусливо прячется в кустах Дома печати и других государственных органов», - подытожил главред «БелГазеты».

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