Минздрав создаст профессиональный Общественный совет

В обращении предлагается зарезервировать три места для выдвиженцев из числа медицинской общественности Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Министерство здравоохранения планирует создать профессиональный Общественный совет. Основной его работой будет вынесение на обсуждение наиболее важных вопросов, сообщает официальный телеграм-канал Минздрава.

По желанию своих представителей в совет могут выдвинуть медицинские университеты и колледжи (по одному представителю из числа преподавателей), республиканские учреждения, учреждения областей и Минска (тоже по одному). Кандидатуры могут также предложить медицинские общественные объединения (по одному представителю от объединения).

В обращении предлагается зарезервировать три места для выдвиженцев из числа медицинской общественности.

Избирать членов совета будут путем общественного голосования среди профессионального сообщества, которое будет размещено в том же телеграм-канале Министерства здравоохранения.

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Желающие привиться смогут это сделать уже в сентябре (подробности).