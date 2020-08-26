Минздрав создаст профессиональный Общественный совет

В обращении предлагается зарезервировать три места для выдвиженцев из числа медицинской общественности
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Министерство здравоохранения планирует создать профессиональный Общественный совет. Основной его работой будет вынесение на обсуждение наиболее важных вопросов, сообщает официальный телеграм-канал Минздрава.
По желанию своих представителей в совет могут выдвинуть медицинские университеты и колледжи (по одному представителю из числа преподавателей), республиканские учреждения, учреждения областей и Минска (тоже по одному). Кандидатуры могут также предложить медицинские общественные объединения (по одному представителю от объединения).
В обращении предлагается зарезервировать три места для выдвиженцев из числа медицинской общественности.
Избирать членов совета будут путем общественного голосования среди профессионального сообщества, которое будет размещено в том же телеграм-канале Министерства здравоохранения.
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