Тихановская: Мы больше не оппозиция. Мы - большинство

Я думаю, что никакое другое государство не должно оказывать влияние на решение нашего народа», - сказала Светлана Тихановская. Скрин видео: foxnews.com

25 августа в интервью телеканалу FoxNews Светлана Тихановская, анализируя происходящее в Беларуси, заявила, что «все эти аресты не повлияют на устремления и желания белорусского народа и его борьбу за права».

«Я должна признать, что мы больше не оппозиция. Мы - большинство, - подчеркнула Тихановская, - Народ Беларуси изменился, и он уже не отступит».

Журналист задал ей вопрос о принятии каких-либо мер Российской Федерацией в связи с ситуацией в Беларуси.

«Мы не Россия. Мы - Беларусь! Наш народ хочет жить в демократической стране. Это ему решать. Я думаю, что никакое другое государство не должно оказывать влияние на решение нашего народа», - ответила она. Также Тихановская подчеркнула, что участники протестов в Беларуси не придерживаются прозападного и антироссийского мнений.

Рассуждая об Александре Лукашенко, она сказала: «Мы никогда не забудем насилия, которое он совершал в отношении белорусского народа, и ему следует это понимать».

На вопрос, испытывает ли она страх, Тихановская ответила: «Конечно, мне каждый день страшно. И каждый день мне приходится через него переступать».

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