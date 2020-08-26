25 августа в Беларуси задержали 51 человека

25 августа на площади Независимости в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По данным МВД, 25 августа было зафиксировано 48 очагов политической активности граждан. На протестные акции, которые прошли во многих городах Беларуси, собрались около 5 тысяч человек, пишет БелТА. Больше всего митингующих было в Минске, Бресте и Молодечно.

«25 августа в Минске прошло несанкционированное мероприятие возле здания Министерства образования, вечером - на площади Независимости. В Гродно были задержаны граждане, которые пришли поддержать сотрудников «ГродноАзот. После составления административных протоколов их отпустили домой», - сообщает МВД.

Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям задержан 51 человек.

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