Убежища в Литве попросили более 10 граждан Беларуси

Если репрессии не будут прекращены, то полагаю, что прошения об убежище в количестве значительно увеличатся, - подчёркивает Эвелина Гудзинскайте Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

После выборов президента с просьбой о предоставлении убежища в Литве обратились 11 граждан Беларуси, сообщила 26 августа руководитель литовского Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте, сообщает interfax.by.

«На данный момент после тех событий, после выборов убежища в Литве попросили 11 граждан Республики Беларусь», - сказала она в эфире одной из местных радиостанций.

По ее словам, 10 человек обратились с просьбой об убежище на границе, а один - находясь на территории Литвы.

«Учитывая происходящую в Беларуси ситуацию, я бы сказала, что это не очень много», - сказала Гудзинскайте.

Глава Департамента миграции отметила, что все, кто обратился за убежищем, опасаются «расправы в своей стране».

«Действительно, если репрессии не будут прекращены, то полагаю, что количество прошений об убежище значительно увеличится», - подчеркивает она.

В соседней республике прошения об убежище рассматриваются в срок от нескольких недель до полугода.

Еще 20 граждан Республики Беларусь приехали в Литву, воспользовавшись гуманитарным исключением. «Они все бежали, хотели спастись от преследований режима и оказаться в безопасном месте», - пояснила про прибывших Эвелина Гудзинскайте.

Гуманитарное исключение для белорусов правительство Литвы приняло в середине августа. Тогда белорусские власти начали жестоко подавлять протесты после президентских выборов.

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